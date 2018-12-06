أخبار مصر | عاجل.. "السيسي" يجري جولة تفقدية بشرم الشيخ (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. "السيسي" يجري جولة تفقدية بشرم الشيخ (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم، بجولة تفقدية بالدراجة الهوائية لمدينة شرم الشيخ، حيث توقف الرئيس عند بوابات مدخل المدينة، وكمين محمية منطقة رأس محمد؛ ليصافح المجندين من القوات المسلحة والشرطة المدنية. صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

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