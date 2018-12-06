أخبار مصر | فتح باب الترشيح لانتخابات مجلس نقابة الصيادلة يوم 15 ديسمبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فتح باب الترشيح لانتخابات مجلس نقابة الصيادلة يوم 15 ديسمبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر مجلس النقابة العامة لصيادلة مصر، في اجتماعه، مساء اليوم، فتح باب الترشح للانتخابات، على منصب النقيب العام، ونصف عدد مقاعد مجلس النقابة العامة بمقر النقابة العامة، وكذلك فتح باب الترشح لعضوية مجالس النقابات الفرعية بمقر كل نقابة فرعية على مستوى محافظات الجمهورية بدءا من يوم السبت الموافق 15 ديسمبر وحتى يوم الإثنين الموافق 24 ديسمبر الجارى، ودعوة الجمعية العمومية العادية للانعقاد والتصويت فى يوم الأربعاء الموافق 6 مارس المقبل.

قرر المجلس مخاطبة النقابات الفرعية للبدء فى اتخاذ الإجراءات، وتشكيل اللجان اللازمة لسير العملية الإنتخابية وتحديد مقار الاقتراع، كما قرر المجلس اختيار أعضاء اللجان المسيرة للعملية الانتخابية على المستوى العام.

وسوف يتم نشر إعلان الدعوة للانتخابات النقابية والمواعيد فى الصحف، طبقًا لمواد القانون واللائحة المنظمين للعملية الانتخابية.

من جانبه، دعا الدكتور محى الدين عبيد، نقيب عام الصيادلة، ورئيس إتحاد الصيادلة العرب، جموع الصيادلة إلى المشاركة فى العملية الانتخابية، سواء بالترشح ممن يجد فى نفسه القدرة على خدمة زملائه أو من خلال المشاركة الإيجابية والفعالة فى عملية التصويت، لاختيار أفضل العناصر التى تستحق هذا الشرف العظيم.

أكد نقيب الصيادلة، أن هذا المجلس يُعد من أكثر المجالس إنجازا على أرض الواقع فى كل المحاور، بالرغم من تعرضه لحرب منظمة من بعض محترفى البهتان وسيل من الشائعات المغرضة التى تثبت عدم صحتها يومًا بعد يوم.

شدد نقيب الصيادلة على انحيازه هو ومجلسه للقانون والتزامهم صحيح القانون واللائحة وقرارات الجمعيات العمومية.