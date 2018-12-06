مصر | اعترافات كارثية.. زوجة تقتل زوجها بعد أن شاهدها تمارس الرزيلة في الخصوص

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اعترافات كارثية.. زوجة تقتل زوجها بعد أن شاهدها تمارس الرزيلة في الخصوص والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت أجهزة الأمن، غموض العثور على ممرض في الخصوص مقتولا إثر ضربه بآلة حادة على رأسه ومخنوقا بشال حول الرقبة، داخل شقته.

حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجته وعشيقها دخل عليهما شقة الزوجية فوجدهما يمارسان الرذيلة، فانهالا عليه ضربا وقتلاه ثم هربا معا إلى محافظة أسيوط محل إقامة العشيق، وألقي القبض عليهما واعترفا بارتكاب الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

كان المقدم محمود عادل، رئيس مباحث الخصوص، تلقى بلاغا من أهالي عزبة الأمير بالعثور على جثة ممرض مقتولا داخل شقته وعدم وجود زوجته بالشقة.

وأخطر اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، وتشكل فريق بحث أشرف عليه اللواء علاء فاروق، مدير إدارة البحث الجنائي، وقاده العميد يحيى راضي، رئيس مباحث المديرية.

والمجني عليه يدعى "م ع ب- 29 سنة- مساعد تمريض"، ومتزوج منذ 3 أشهر، وأنه عُثر على الجثة وبها عدة ضربات في الرأس بآلة حادة وملفوف حول العنق شال أبيض فيما لم يُعثر على زوجة المتهم.

توصل فريق البحث من خلال تتبع خط تليفون الزوجة أنها تقيم في محافظة أسيوط، وعلى الفور تم إيفاد مأمورية برئاسة العميد عبدالله جلال، رئيس فرع البحث الجنائي، والمقدم محمود عادل رئيس مباحث القسم وبالتنسيق مع مديرية أمن أسيوط تم ضبطها وتدعى «ي م- 19 سنة- ربة منزل»، وبصحبتها شخص يدعى «ع ز- 22 سنة» وبتضييق الخناق عليها قررت أنها ترتبط بعلاقة عاطفية مع الثاني قبل أن تتزوج.

حيث تعرفت عليه عن طريق «فيس بوك» إلا أنه كان محافظة أسيوط وهي كانت تقيم في الإسماعيلية، ولم يتقابلا، وبعد أن تزوجت من زوجها القتيل في أغسطس الماضي عادت إلى علاقتها القديمة مرة أخرى حيث قام العشيق بالاتصال بها وأخبرها أنه في القاهرة ويريد أن يراها وبالفعل تقابلا خارج المنزل، وتعددت لقاءاتهما إلى أن وصلت إلى غرفة نومها في غياب زوجها في عمله، حيث يعمل ممرضًا بأحد المستشفيات، وكان دائما يتركها في المنزل بمفردها، فطلبت من عشيقها أن يتقابلا في عش الزوجية.

وقالت الزوجة في الاعترافات: في ليلة الحادث عاد زوجي في غير وقته الذي يأتي فيه، فلم نشعر به عند دخوله الشقة وفتح باب حجرة النوم ليجدني في أحضان عشيقي فأسرع العشيق وقام بخنقه بشال كان يرتديه زوجي، ثم ضربه بقطعة حديد على رأسه وفارق الحياة، ثم هربنا إلى محافظة أسيوط.