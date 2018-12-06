شكرا لقرائتكم خبر عن «أوقاف الإسكندرية» تحيي الليلة الختامية لحملة رسول الإنسانية.. وتكرم 60 خطيبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احيت مديرية أوقاف الإسكندرية الليلة الختامية لحملة رسول الإنسانية بمشاركة المئات من المحبين يتقدمهم أئمة الأوقاف وبحضور قيادات الدعوة على رأسهم الشيخ محمد خشبة وكيل الوزارة مساء الخميس.

وقدم الحفل الشيخ حسن عبدالبصير، مدير الدعوة، وبدأ بقراءة قرآنية للشيخ ضياء عباس ثم تلاه إنشاد البردة من جموع الحاضرين بقيادة منشدين مهرة حيث اهتزت المشاعر وشفت الأرواح وترقرقت الدموع ثم كانت كلمة الحفل عن البردة وصاحبها وبركتها وشرفها للدكتور عبدالرحمن نصار، وكيل المديرية وفاصل من الابتهالات مع المبتهل الإذاعي الشيخ محمد جاد وآخرين.

وخلال الفعالية تم تكريم ٦٠ إماما وخطيبًا ممن شاركوا في الحراك الدعوي لرسول الإنسانية وسط حفاوة ومحبة غامرة وقلوب تملؤها السعادة بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم.