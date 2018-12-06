شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. السيسي يجري جولة تفقدية بالدراجة في شرم الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يقوم مساء اليوم بجولة تفقدية بالدراجة الهوائية لمدينة شرم الشيخ ويتوقف عند بوابات مدخل المدينة، وعند كمين محمية منطقة رأس محمد ليصافح بعض المجندين من القوات المسلحة والشرطة المدنية وليطمئن على أحوالهم. السيسي يجري جولة تفقدية بالدراجة في شرم الشيخ السيسي يجري جولة تفقدية بالدراجة في شرم الشيخ السيسي يجري جولة تفقدية بالدراجة في شرم الشيخ السيسي يجري جولة تفقدية بالدراجة في شرم الشيخ السيسي يجري جولة تفقدية بالدراجة في شرم الشيخ السيسي يجري جولة تفقدية بالدراجة في شرم الشيخ السيسي يجري جولة تفقدية بالدراجة في شرم الشيخ السيسي يجري جولة تفقدية بالدراجة في شرم الشيخ السيسي يجري جولة تفقدية بالدراجة في شرم الشيخ السيسي يجري جولة تفقدية بالدراجة في شرم الشيخ السيسي يجري جولة تفقدية بالدراجة في شرم الشيخ السيسي يجري جولة تفقدية بالدراجة في شرم الشيخ السيسي يجري جولة تفقدية بالدراجة في شرم الشيخ السيسي يجري جولة تفقدية بالدراجة في شرم الشيخ السيسي يجري جولة تفقدية بالدراجة في شرم الشيخ

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