شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الرئيس السيسى يجرى جولة تفقدية بالدراجة فى شرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم بجولة تفقدية بالدراجة الهوائية لمدينة شرم الشيخ. وتوقف الرئيس السيسى، عند بوابات مدخل المدينة، و كمين محمية منطقة رأس محمد ليصافح بعض المجندين من القوات المسلحة والشرطة المدنية ويطمئن علي أحوالهم. صوح بذلك السفير بسام زاضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

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