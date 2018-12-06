فيديو.. جهود مباحث التموين خلال 24 ساعة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: أعد قطاع الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الداخلية مقطع فيديو يرصد جهود الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع فروعها الجغرافية بمديريات الأمن خلال الـ24 ساعة الماضية.

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