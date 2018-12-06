شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني يكشف آخر تطورات اختفاء مركب صيد بخليج السويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب عن آخر مستجدات مركب الصيد المختفية بخليج السويس، التي اختفت بشكل مفاجئ.

وأضاف ضياء، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، أن مركب ياسين اختفت منذ 8 أيام أثناء وجودها في خليج السويس وطاقمه مكون من ريس و18 بحار.

وأشار النائب ضياء الدين داود إلى أنه منذ اختفاء المركب بدأت كل القطع الحربية الموجودة في السويس بالقيام بعمليات البحث عن المركب المفقود.

وكشف النائب ضياء الدين داود أن هناك حاجة لاستقدام أحدى القطع ذات الطبيعة الخاصة لإجراء البحث وتكشف ما يوجد في الأعماق وتم استقدام قطعة من أحدى الشركات للقيام بذلك الأمر.