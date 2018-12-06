شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. ختام فعاليات معرض «إيديكس 2018» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشر المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، العقيد تامر الرفاعي، فيديو في صفحته بـ«فيس بوك»، بختام فعاليات معرض «إيديكس 2018».

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