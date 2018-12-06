شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى بكري: الصناعات العسكرية المصرية مصدر فخر للمواطنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد الإعلامي مصطفى بكري، بالتنظيم الذي شهد معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية «إيدكس 2018» الذي نظمته القوات المسلحة بما يليق بمكانة مصر.

وأضاف بكري، خلال برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه شاهد خلال حضوره المعرض أخر ما توصلت إليه الصناعة العسكرية المصرية من تقدم لافت للنظر بمثابة فخر لكل مصري، فلدينا دولة تبني.

وتابع الإعلامي مصطفى بكري، أن فعاليات معرض «إيدكس 2018»، اختتمت بالأمس والذي حضره الرئيس عبد الفتاح السيسي وحضره أيضا القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق محمد زكي ورئيس الأركان الفريق محمد فريد.

وأشار الإعلامي مصطفى بكري إلى أن القوات المسلحة نظمت هذا المعرض بالتعاون مع أحدى الشركات العالمية المتخصصة.