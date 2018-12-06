شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يكلف الأنبا رافائيل بخدمة إيبراشية ملبورن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، الخميس، الأنبا رافائيل، الأسقف العام، وكلفة بالسفر إلى ملبورن بأستراليا لمتابعة الإيبارشية وقطاعات الخدمة وبحث الأوضاع الموجودة فيها بعد خبر استقالة أسقفها الأنبا سوريال.

ومن المقرر أن يقضى الأنبا رافائيل فترة محدودة هناك يقدم بعدها تقريرا شاملا للبابا.