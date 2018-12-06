شكرا لقرائتكم خبر عن صور .."التموين" تستقبل طلاب المدارس لتوعيتهم بالكشف عن السلع المغشوشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين لشؤون التجارة الداخلية، حملة توعية لطلاب المدارس بجميع المراحل المختلفة، وذلك من خلال زيارتهم للمعرض الدائم لحماية المستهلك بالوزارة، لمعرفة الطلاب بكيفية الكشف عن السلع المقلدة والمغشوشة ومجهولة المصدر التى يقوم بضبطها مفتشو الرقابة التجارية بالوزارة، وتعريفهم بالقرار الوزراى 330 لسنة 2017 الخاص بحق المواطن بشراء سلع مدون على الأسعار "تحت رعاية الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية".

ووزعت أمانى رجب، مدير الإدارة العامة لدرسات السلع الاستراتيجية بوزارة التموين، نماذج من النشرات الإرشادية التى تصدرها إدارة الإرشاد الاستهلاكى التابعة للإدارة العامة لدراسات السلع الاستراتيجة ومتابعة الأنشطة التجارية، وذلك من خلال زيارتهم للمعرض الدائم لحماية المستهلك بالوزارة.

وناشد قطاع التجارة الداخلية بالوزارة، مديرى المدراس الحكومية والخاصة الراغبين للقيام بزيارة المعرض بالتواصل مع الإدارة العامة لدرسات السلع الاستراتيجية بوزارة التموين والتجارة الداخلية.