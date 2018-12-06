شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. شاهد أهم 7 أسلحة فى معرض إيديكس 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق معرض إيديكس 2018 نجاحا كبيرا وحاز على إعجاب الحضور من كافة دول العالم، وكذلك شهادة توقيع عدد من العقود ومذكرات التفاهم بين العديد من المشاركين، وظهرت خلال المعرض العديد من الأسلحة الهامة التى ترصدها كاميرا الخليج 365 فى هذا التقرير الخاص.

وتنوعت الأسلحة من الطائرات إلى المدرعات وحتى قاذفات القنابل والأنظمة الناثرة للألغام وغيرها.