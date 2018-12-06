شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الوطنية المصرية المعنية بليبيا تبحث مع وفد مجلس الدولة تسوية الأزمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقت اللجنة الوطنية المصرية المعنية بليبيا بوفد المجلس الأعلى للدولة برئاسة النائب الأول السيد ناجى مختار، حيث تم خلال الاجتماع الذى عقد بالقاهرة التباحث حول آخر مستجدات الاتصالات الجارية بين مجلسي النواب والأعلى للدولة حول المسار السياسى لتسوية الأزمة الليبية، فضلاً عن تحركات البعثة الأممية إزاء العملية السياسية، بما فى ذلك مساعى د. غسان سلامة الرامية لتنظيم الملتقى الوطنى الجامع لمختلف الشخصيات والأطياف الليبية.

كما تم استعراض الجهود المصرية تجاه الأزمة الليبية منذ عام 2011 وحتى الآن بمختلف مساراتها السياسية والأمنية والاجتماعية، بما فى ذلك الاجتماعات المتعاقبة التى استضافتها القاهرة على مدى الأعوام الماضية بمشاركة أطراف سياسية واجتماعية وجهوية ليبية أسهمت فى إرساء عدد من المبادئ الحاكمة للمسار الراهن، وصولاً إلى صياغة مشروع توحيد الجيش الليبى باعتباره النواة الصلبة لمختلف مسارات الأزمة وعلى رأسها المسار السياسى.

وأكد الطرفان خلال الاجتماع على أن حل الأزمة الليبية لن يأتى إلا من خلال جهود وطنية مخلصة تنأى عن أى تجاذبات سياسية أو أيديولوجية، لأن أى حل يأتى من الخارج لن يكون قابلاً للحياة والاستمرار، وذلك فى الوقت الذى شدد فيه الجانبان على أزلية وديمومة العلاقات المصرية-الليبية والتى تستند إلى عوامل تاريخية وجغرافية واجتماعية متشابكة تجعل من مصر حاضنة للأشقاء من كل ربوع ليبيا.