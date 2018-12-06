شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تفوز بمقعد نائب الرئيس كممثل للمجموعة العربية باليونسكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، فوز مصر بمقعد نائب الرئيس كممثل للمجموعة العربية باليونسكو، فى إطار الاجتماع الحكومى الدولى الأول بشأن الاتفاقية العالمية للاعتراف بمؤهلات التعليم العالي، مشيرًا إلى أن الاجتماع يهدف إلى مراجعة الدول الأعضاء لمشروع الاتفاقية العالمية للاعتراف بمؤهلات التعليم العالي الذي عرض خلال الدورة ٣٩ للمؤتمر العام للمنظمة.



وأشار الوزير إلى أنه من المنتظر الانتهاء من صياغة الاتفاقية وتقديمها للاعتماد بالمؤتمر العام في دورته الأربعين عام 2019 ، موضحا أن الاتفاقية العالمية تتناول ست اتفاقيات إقليمية للاعتراف بمؤهلات التعليم العالي، مشيرًا إلى أن مصر عضو بثلاث اتفاقيات إقليمية، وهي اتفاقية 1978 الخاصة بالدول العربية و اتفاقية 1976 الخاصة بالدول المطلة علي علي البحر المتوسط ،و اتفاقية أديس أبابا الخاصة بالدول الإفريقية.



ونوه عبدالغفار إلى أن الاتفاقية العالمية تهدف إلى وضع الأطر العامة للاتساق الدولي في إجراءات الاعتراف بمؤهلات التعليم العالي، لافتًا إلى أن هذا يزيد من الحراك الأكاديمي إقليميا ودوليا، فضلا عن الاعتراف بمؤهلات التعليم العالي كأداة مساعدة لرفع جودة التعليم.



جدير بالذكر أنه قد مثل مصر خلال الاجتماع التحضيري الذي عقد في الفترة من ٥ الي ٧ ديسمبر، بمقر اليونسكو بباريس. كل من د. محمد لطيف أمين المجلس الاعلى للجامعات، و الدكتورة نيفين خالد المستشار الثقافى المصرى .