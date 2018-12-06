شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. فعاليات استقبال الدفعة 115 بالكلية الحربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الموقع الرسمى لوزارة الدفاع، مراسم استقبال الدفعة 115 حربية، ومايعادلها من الكليات والمعاهد العسكرية، وذلك بالكلية الحربية. وجرت مراسم استقبال الطلاب الجدد، فى الكلية الحربية، وتعريفهم بالخطوات فى المرحلة المقبلة، فيما ظهرت السعادة على أسر الطلاب المقبولين وهم يودعونهم للبدء فى فترة الإعداد الأساسى للمستجدين.

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