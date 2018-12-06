شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على توقعات حالة الطقس غدا وفرص سقوط الأمطار × 13 معلومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تزامنا مع حالة عدم استقرار الطقس التى تضرب البلاد وفق توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية ، ينشر ”الخليج 365” توقعات حالة الطقس غدا الجمعة نهاية موجة عدم الاستقرار، فى نقاط مبسطة كما يلى .

1- يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة طقس مائل للبرودة شمالا حتى شمال الصعيد.

2- متوقع أن يكون الطقس لطيف على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا.

3- يستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.

4- يصاحب تكاثر السحب سقوط الأمطارعلى السواحل الشمالية والوجة البحرى وسيناء قد تمتد إلى القاهرة.

5- تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد .

6- تنشط الرياح على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة .

7- نشاط الرياح سيؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر.

8- درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة بالقاهرة العظمى 19 والصغرى 14 درجة.

9- درجات الحرارة المتوقعة بالإسكندرية العظمى 18 والصغرى 12 درجة.

10- درجات الحرارة المتوقعة بمطروح العظمى 18 والصغرى 12 درجة

11- درجات الحرارة المتوقعة بسوهاج العظمى 20 والصغرى 8 درجة.

12- درجات الحرارة المتوقعة بقنا العظمى 20 والصغرى 12 درجة.

13- درجات الحرارة المتوقعة بأسوان العظمى 22 والصغرى 12 درجة.