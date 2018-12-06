تعرف على توقعات حالة الطقس غدا وفرص سقوط الأمطار × 13 معلومة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تزامنا مع حالة عدم استقرار الطقس التى تضرب البلاد وفق توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية ، ينشر ”الخليج 365” توقعات حالة الطقس غدا الجمعة نهاية موجة عدم الاستقرار، فى نقاط مبسطة كما يلى .
1- يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة طقس مائل للبرودة شمالا حتى شمال الصعيد.
2- متوقع أن يكون الطقس لطيف على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا.
3- يستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.
4- يصاحب تكاثر السحب سقوط الأمطارعلى السواحل الشمالية والوجة البحرى وسيناء قد تمتد إلى القاهرة.
5- تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد .
6- تنشط الرياح على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة .
7- نشاط الرياح سيؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر.
8- درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة بالقاهرة العظمى 19 والصغرى 14 درجة.
9- درجات الحرارة المتوقعة بالإسكندرية العظمى 18 والصغرى 12 درجة.
10- درجات الحرارة المتوقعة بمطروح العظمى 18 والصغرى 12 درجة
11- درجات الحرارة المتوقعة بسوهاج العظمى 20 والصغرى 8 درجة.
12- درجات الحرارة المتوقعة بقنا العظمى 20 والصغرى 12 درجة.
13- درجات الحرارة المتوقعة بأسوان العظمى 22 والصغرى 12 درجة.
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