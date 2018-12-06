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حصاد الأخبار.. تعرف على أهم الأحداث خلال الساعات الماضية فى الخليج 365

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلال الساعات الماضية، جرت أحداث وتداولت أخبار كثيرة، لذا نقدم عبر السطور التالية، أهم الأخبار والتقارير المفصلة بما جرى فى وزارات وهيئات مصر منذ ساعات الصباح الأولى، حتى اللحظة فى كبسولة مركزة؛ لتتمكن من ملاحقة الضخ الإخبارى الكثيف والسريع.

 

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الطقس 

 

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الدكتور هشام عرفات وزير النقل 

 

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الدكتور محمد عبد العاطى وزير الرى

 

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دار الافتاء 

 

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الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى 

 

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الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان 

 

الأرصاد: الشتاء بدأ مبكرا وتحسن الأحوال الجوية السبت

 

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الأمطار 

 

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البابا تواضروس بابا الأسكندرية 

 

المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى
المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى

 

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الدكتور على المصيلحى وزير التموين 

 

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محمد سعفان وزير القوى العاملة 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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