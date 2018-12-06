شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الحكومة تحث المواطنين بأهمية ترشيد استهلاك المياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر المركز الإعلامى لرئيس مجلس الوزراء فيديو بشأن أهمية ترشيد استهلاك المياه. وكان المركز قد سلط الضوء على فوز طلاب جامعة 6 أكتوبر بالمركز الثانى بمسابقة "إيناكتس" العالمية والتى تهدف لريادة المشروعات التنموية.

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. الحكومة تحث المواطنين بأهمية ترشيد استهلاك المياه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.