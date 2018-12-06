وزيرة الهجرة تلتقي وزير العمل الأردني لبحث أوضاع العمالة المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبد الكريم:

التقت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وزير العمل الأردني سمير سعيد مراد، والسفير المصري في الأردن والقنصل المصري، والمستشار العمالي بالأردن، وذلك على هامش مشاركتها في مؤتمر "نساء على خط المواجهة" المنعقد في العاصمة الأردنية عمّان تحت رعاية الملكة رانيا العبدالله.

وأكدت وزيرة الهجرة، خلال اللقاء، حرصها على نقل مطالب الجالية المصرية في الأردن، وتناول قضايا العمال وحقوقهم، ونقل مقترحات أبناء الجالية بالأردن، حيث أبدى الوزير تعاونًا وتفهمًا لذلك.

وناقشت الوزيرة مع وزير العمل الأردني، مشكلات تصويب أوضاع العمالة المصرية المخالفة بالأردن، وخاصة كبار السن، معربة عن شكرها له على تعاونه الكبير في الرد والاستجابة لشكاوى العمال المصريين هناك.

وأكدت مكرم، أنه سيتم التعاون بين السفارة ووزارة العمل الأردني في تقديم مذكرة بكافة المقترحات التي أثمر عنها الاجتماع، مشيرة إلى أنها نسقت من السفير المصري بالأردن حضور ممثل عن وزارة العمل الأردني في اجتماع مقبل يُعقد بالسفارة المصرية في العاصمة عمّان.

وذكرت مكرم، أن الاجتماع سيضم أبناء الجالية المصرية بالأردن؛ للرد على كافة تساؤلاتهم واستفساراتهم، وتوضيح بعض الحقائق فيما يتعلق بحقوقهم وواجباتهم في الأردن.