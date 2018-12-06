"قومي المرأة": مبادرة "كوني منتجة" تستهدف مناهضة العنف بالتمكين الاقتصادي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

أكدت الدكتورة هبة هجرس عضو المجلس القومي للمرأة ومقرر لجنة المرأة ذات الإعاقة، أن مبادرة المجلس "كوني منتجة " التي يتم تنظيمها بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان و جمعية النور والأمل تستهدف مناهضة العنف ضد المرأة بالتمكين الاقتصادي في مصر.

وقالت هجرس - في تصريح اليوم الخميس-، إن المبادرة تأتي في إطار سعى المجلس لتمكين النساء والفتيات ذات الإعاقة اقتصاديا، كون ذلك أحد أهم آليات مجابهة ظاهرة العنف ضد هذه الشريحة، مشيرة إلى أنه تم تنظيم ورش تدريبية للفتيات من ذوات الإعاقات المختلفة على أعمال الحلي والمشغولات اليدوية، وقامت المتدربات بتنفيذ بعض هذه المشغولات بشكل فعلي.

وأوضحت هجرس أن لجنة المرأة ذات الإعاقة أطلقت بجانب مبادرة (كوني منتجة) عددا من المبادرات الجادة التي تحاول تغيير واقع النساء والفتيات ذات الإعاقة للأفضل.

من جانبها، أكدت الدكتورة عزة فخري عضو لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس والمشرفة على المبادرة أن فعاليات مبادرة كوني منتجة تضمنت تدريب الفتيات على الأشغال اليدوية وعدد من الصناعات متناهية الصغر، وبانتهاء فعاليات ورش التدريب داخل المبادرة تصبح الفتيات المدربات قادرات على إنتاج الحلي والمشغولات اليدوية.

ولفتت إلى أن الفتيات المشاركات تنوعت إعاقتهن بين إعاقات بصرية وذهنية.

وأشارت إلى أن المبادرة تضمنت بجانب ورش التدريب لقاءات توعوية للفتيات المشاركات حول حقوقهن وأهمية مشاركتهن في الحياة العامة.