ضبط "ديلر" دمياط وبحوزته ٤٥ كجم بانجو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ علاء عمران:
نجحت أجهزة البحث الجنائى بقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن دمياط ، فى ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة،وبحوزته 45 كيلو جراما من مخدر البانجو ، وسلاح نارى.
كانت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن دمياط ، وقسم مكافحة المخدرات بإدارة البحث الجنائى بقطاع الأمن العام قد أكدت تردد عاطل- مقيم بدائرة مركزشرطة دكرنس - بالدقهلية) على المحافظة للإتجار فى المواد المخدرة .
وعقب تقنين الإجراءات ، تم إعداد عدة أكمنة أسفرت إحداها عن ضبطه حال استقلاله سيارة ملاكى وبحوزته بندقية آلية ، و 7 طلقات من ذات العيار ، كمية من نبات البانجو المخدر ، وزنت 45 كيلو جراما.. واعترف المتهم بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى للدفاع عن نشاطه الإجرامى .
واتخذت الأجهزة كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.
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