بالفديو.. "الانتشار السريع" سلاح المرور للحد من الاختناقات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
استحدثت مديرية أمن الجيزة قسم مرور الانتشار السريع بالإدارة العامة لمرور الجيزة، وتدعيمه بعدد مناسب من الضباط والأفراد المتميزين ليكونوا النواه الأولى للقسم.
ويضطلع القسم بسرعة الانتقال لأماكن الاختناقات المرورية والحوادث على مستوى المحافظة؛ للحد من آثارها السلبية على الحالة المرورية، والتعامل معها وتحقيق أعلى سيولة مرورية ممكنة.
ويستهدف القسم السيطرة على جميع المحاور والميادين الرئيسية، وضبط المخالفات المرورية أثناء تحرك القوات بكافة ربوع المحافظة؛ بهدف تحقيق الانضباط المروري، وبث روح الطمأنينة في نفوس المواطنين.
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