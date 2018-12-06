ضبط ٨ قضايا تهريب مواد بترولية و٢٥ قضية غش تجاري خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ علاء عمران:
شنت أجهزة الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالاشتراك والتنسيق مع إدارات التموين بمديريات الأمن عدة حملات تموينية استهدفت الرقابة على الأسواق وتداول السلع خاصة الاستراتيجية ومنع تهريبها بالأسواق ومكافحة الغش التجاري.
وأسفرت تلك الجهود، خلال ٢٤ ساعة، عن ضبط ٨ قضايا تهريب مواد بترولية، و٢٠٦ قضايا مخالفات مخابز.
كما تمكنت شرطة التموين في ضبط ٥٦٨ قضية في مجال (المحلات العامة، والشهادات الصحية، وعدم الإعلان عن الأسعار، وبيع بأزيد من السعر، وباعة جائلين)، وضبط ٧ قضايا فى مجال الاتجار غير المشروع بالسلع التموينية المدعمة، وضبط ٢٥ قضية في مجال الغش التجاري، و٤٦ أخرى غش غذائي، وضبط ٢٣ قضية في مجال بيع السجائر بأزيد من السعر.
في السياق ذاته ، شملت النتائج ضبط ٢٢ قضية فى مجال الأسماك واللحوم ومصنعاتها، وضبط ٦ قضايا فى مجال الإضرار بالثروة الحيوانية والداجنة.
واتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعةٍ على حدهٍ .. وجارى مواصلة وتكثيف الحملات التموينية لضبط كافة حالات الغش التجاري، واستغلال السلع التموينية.
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