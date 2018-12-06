"الجنايات" تقضي بالسجن المؤبد لسائق متهم بقتل أسماء الرفاعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -محمود السعيد:

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الخميس، بمعاقبة "فرحان ي." بالسجن المؤبد، لاتهامه بقتل طالبة الأزهر أسماء الرفاعي بمدينة نصر.

واعترف المتهم أمام المحكمة بارتكابه الواقعة قائلا: "قتلتها عشان أسرقها"، وانتدبت المحكمة محام للدفاع عن المتهم.

كانت نيابة مدينة نصر أول، أمرت في وقت سابق بإحالة "فرحان ي." للجنايات بتهمة قتل المجني عليها أسماء الرفاعي عمدا مع اقترانها بجريمة السرقة بالإكراه.

وقال المتهم "فرحان ي." سائق، في تحقيقات المستشار أحمد هشام، وكيل النائب العام، إنه يسكن بشقة مستأجرة في مدينة نصر، وينقل زبائن بـ"توكتوك" من منطقة مجاورة لشقة المجني عليها، وخطط لسرقتهن بعدما علم أنهن طالبات ويغادرن مسكنهن في التاسعة صباح كل يوم.

وأضاف المتهم أنه رصد خروج الفتيات من العقار، وركن "التوكتوك" في منطقة مجاورة، وصعد إلى الشقة لسرقة ما بها، لكنه فوجئ بالضحية نائمة، وعندما استيقظت، أصابه الذهول وقرر قتلها خوفًا من افتضاح أمره، مشيراً إلى أنه انقض عليها وخنقها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، وسرق هاتفها وآخر ملك لصديقتها وأن "المفاجأة" منعته من سرقة ذهب الطالبة أسماع الرفاعي، وفرَّ هاربًا.

كانت مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول، تلقت بلاغًا من أصدقاء المجني عليها "أسماء رفاعي"، 21 سنة، من قرية المحمودية بالمنصورة، يفيد بعثورهم عليها مخنوقة بإيشارب داخل شقتها بالحي العاشر في مدينة نصر.