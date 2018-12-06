قوافل الداخلية توقع الكشف الطبي على 402 حالة خلال شهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

وجه قطاع الخدمات الطبية بالوزارة، العديد من القوافل الطبية خلال شهر نوفمبر 2018 ضمت أطباء من مختلف التخصصات الطبية، وصيدلية لصرف الأدوية اللازمة بالمجان.

أسفرت الجهودها بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية عن توقيع الكشف الطبى على 402 حالة، وصرف الأدوية اللازمة لهم وبمنطقة غرب المدينة التابعة لقسم شرطة أول أسيوط ، وتوقيع الكشف الطبي على 705 حالات من أهالي القرية وصرف الأدوية اللازمة لهم.

ووقعت مديرية أمن المنيا الكشف الطبى على 725 حالة، فيما أجرت مديرية أمن الكشف الطبى على 253 حالة، وبقرية دميرة بدائرة مركز شرطة طلخا تم توقيع الكشف الطبي على 870 حالة من أهالي القرية وصرف الأدوية اللازمة لهم.

وأجرت مديرية أمن الشرقية الكشف الطبي على 403 حالات، وصرف الأدوية اللازمة لهم، وبقرية بحر البقر بدائرة مركز شرطة الحسينية تم الكشف على 1880 حالة من أهالي القرية وصرف الأدوية اللازمة لهم.

مستشفيات الشرطة بـ"مدينة نصر، العجوزة، الإسكندرية" بالتنسيق مع بعض الجمعيات الأهلية وقعت الكشف الطبي على 723 حالة متنوعة، وصرف الأدوية اللازمة لهم من خلال استقبالهم بالعيادات الخارجية بالمستشفيات.

وفي حملة الـ 16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة، تم توقيع الكشف الطبي على 2637 سيدة، وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان وذلك بمستشفيات الشرطة.