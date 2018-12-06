"حاول ينقذه مات معاه".. مأساة شابين أنهت "الكهرباء" حياتهما في أبو النمرس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: لقي شابان مصرعهما صعقًا بالكهرباء أمام مبنى الصرف الصحي بمركز أبو النمرس جنوب محافظة الجيزة؛ نتيجة هطول الأمطار. تلقى مأمور قسم شرطة أبو النمرس بلاغًا من شرطة النجدة بوفاة شابين صعقًا بالكهرباء من أحد أعمدة الإنارة بمنطقة تجمع المدارس، وتبين أنه أثناء مرور شابين بجوار عمود إنارة، تعرض أحدهما لصعق كهربي، ولدى محاولة صديقه إنقاذه لقي مصرعه أيضا. تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتصريح بالدفن.

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