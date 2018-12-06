أخبار مصر | برلماني يفجر مفاجأة مدوية نتيجة تحرير سعر الدولار الجمركي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني يفجر مفاجأة مدوية نتيجة تحرير سعر الدولار الجمركي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم النائب محمد فؤاد عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان، موجها إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، بشأن الآثار المترتبة على تحرير سعر الدولار الجمركي.

وقال "فؤاد" فى نص طلب الإحاطة: "قرار تحرير سعر الدولار الجمركي يهدف إلى إعطاء فرصة للمنتج المحلى فى التنافس ومنحه ميزة تنافسية خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن هذه الميزة ستساعد على التوسع فى الصناعة المحلية والتأثير الإيجابي بالنسبة لإيرادات الموازنة"، مُشيرًا إلى أن وزارة المالية أعلنت أثناء مؤتمر صحفي لها للتعليق على القرار أنه سيتم تحديد سعر الدولار الجمركي بشكل شهري ومراجعة تأثيره على سعر السوق، موضحةً أنها قد تتراجع عن القرار لو تبين أى أثر تضخمي له"، مُؤكدًا أن هذا يدل على عدم وجود دراسة رقمية وافية ودقيقة، وعدم إجراء محاكاة اقتصادية لتبيان تأثير هذا القرار، لافتًا إلى أن هذا يُظِهر جليًا للجميع عدد من التأثيرات السلبية المؤكدة.

وأضاف النائب البرلماني، أن بعض التأثيرات السلبية للقرار قد تظهر في ارتفاع أسعار السلع خلال الفترة المقبلة وهو ما سيؤدى بدوره إلى زيادة معدلات التضخم بشكل كبير، مما يسبب عبئا على محدودي الدخل.

وتابع: "أنه سيتم زيادة أسعار السيارات خاصة التى تحمل جنسيات غير أوروبية بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، رغم إعفاء السيارات الأوروبية جمركيًا إلا أنها ستتأثر أيضًا بسبب هذا القرار"، مُشيرًا إلى أن أسعار بعض مدخلات الصناعات المحلية سترتفع، مما سيؤدى إلى ارتفاع أسعار المنتجات المحلية.