أخبار مصر | "برلماني" يشيد بخطة الحكومة لدعم برنامج الإصلاح "مصر تنطلق"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "برلماني" يشيد بخطة الحكومة لدعم برنامج الإصلاح "مصر تنطلق" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد النائب خالد مشهور، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، بخطط الحكومة لدعم برنامج الإصلاح الأخير، والذي يحمل عنوان "مصر تنطلق" ويركز على تعزيز منشآت الأعمال الصغيرة وتنمية القطاع الخاص، وتحسين قدرات مؤسسات الإدارة المحلية على تقديم الخدمات للمواطنين، وتوجيه التنمية فى المحافظات، بهدف تحقيق نمو يعود بالنفع على كل فئات المجتمع.

وأشار مشهور فى تصريحات صحفية، إلى أن اهتمام الحكومة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى برنامجها الجديد خاصة فيما يخص توفير المزيد من القروض الميسرة لتلك المشروعات بزيادة التمويل الموجه لها سيساعد على خلق فرص عمل جديدة، ورفع كفاءة الأداء الحكومي، وتحسين مستويات المعيشة بالمحافظات المختلفة، وتقليل معدلات الاستيراد، من خلال ضمان حصول منشآت الأعمال الصغيرة على التمويل، والتكنولوجيا المالية الجديدة مثل المدفوعات الرقمية، حيث تسعى مصر إلى خلق فرص أكثر وأفضل للمصريين.

وأوضح النائب البرلماني، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحاجة لكثير من الدعم والتدريب الفنى، وتحسين شبكات اللوجيستيات، بالإضافة إلى ضرورة إصدار حوافز ضريبية لها، مشيرا إلى أن القطاع غير الرسمي يمثل أكثر من 50% من الاقتصاد المصرى، علاوة على الضرائب التى ستدخل فى إيرادات الدولة من تلك المشروعات، وما تحققه من دفعة فى عجلة الاقتصاد الوطني.