أخبار مصر | بعد إعلان إصداره في 2020.. مميزات "الجنيه البلاستيك"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد إعلان إصداره في 2020.. مميزات "الجنيه البلاستيك" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد النائب حسن السيد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بإعلان البنك المركزي إنتاج بعض فئات النقود المصرية "الجنيه المصري" فى صورة نقود بلاستيكية فى عام 2020 من مطبعة البنك المركزي المصري الجديدة فى العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدًا أنها خطوة إيجابية، للحفاظ على العملة المصرية.

وأشار "السيد" في تصريح خاص لبوابة "الخليج 365" إلى أن العملة البلاستيكية تتيح عمرًا افتراضيًا أطول وقد يصل إلى نحو 5 أضعاف عمر الفئة الورقية، والتي تُستخدم في بعض الدول الأوروبية، وتتميز بعدة خصائص، أهمها عدم نقل العدوى بين المواطنين، والحفاظ على جودتها وعدم تأثرها بالعوامل الخارجية، بالإضافة إلى صعوبة تزويرها.