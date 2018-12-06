أخبار مصر | نقابة المهندسين تعقد ملتقى شباب المهندسين "YEF" السبت المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نقابة المهندسين تعقد ملتقى شباب المهندسين "YEF" السبت المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعقد نقابة المهندسين برئاسة هاني ضاحي النقيب العام لنقابة المهندسين، ملتقي لشباب المهندسين، وذلك السبت المقبل، في تمام الساعة التاسعة صباحا وحتي العاشرة مساء، بمبني النقابة العامة بشارع رمسيس.

هو ملتقي الشباب المهندسين هو ملتقي مهني وتدريبي واجتماعي وترفيهي لمدة يوم واحد يتم اقامته بتنظيم من لجنة الشباب والتواصل بالنقابة العامة للمهندسين.

ويستهدف دمج شباب المهندسين -حديثي التخرج (5سنوات) وطلبه السنة النهائية بكليات الهندسة- بسوق العمل الفعلي بتقديم عدد من المحاضرات الفنية المتخصصة في الشعب الهندسية المختلفة ومحاضرات عامة في مجالات تنمية المهارات الذاتية والعرض والتقديم الاحترافي (Soft Skills) وتطوير اللغة الانجليزية من خلال رعاة الملتقي (سيتم الاعلان عنهم تباعاً).

يتيح الملتقي فرصة الحصول علي منح تدريبية مجانية ومخفضة 50% للتأهيل الفني خلال يوم الملتقي.

- يشمل الملتقي كذلك علي عدد مميز من الفعاليات المهنية والترفيهية والنقابية التي سيتم الكشف عنها تباعاً.

ومن المقرر أن توفر نقابة المهندسين وسيلة إنتقال ذهابًا وإيابًا إلى الملتقى من مختلف المحافظات.