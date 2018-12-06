أخبار مصر | السفير الكويتي في مصر: عادل حمودة أستاذ الصحافة في العالم العربي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السفير الكويتي في مصر: عادل حمودة أستاذ الصحافة في العالم العربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
شهد محمد صالح الذويخ سفير الكويت لدي مصر، فعاليات اختتام الأسبوع الكويتي، حيث زار جناح جريدة "الخليج 365"، مشيدا بتطور الجريدة في الآونة الأخيرة، وذلك تحت قيادة الأستاذ عادل حمودة، مؤكدا أنه أستاذ الصحافة العربية.
جاء ذلك خلال جولته بالأجنحة الإعلامية والمؤسسات العامة والخاصة والوزارات المشاركة في اختتام السوق الكويتي في مصر، حيث شكر جميع المشاركين من الجهات المصرية والكويتية في هذه الفاعلية الكبيرة.
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