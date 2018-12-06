أخبار مصر | رئيس "مصر الثورة" يكشف أهمية استضافة مصر لمؤتمر"إفريقيا 2018"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس "مصر الثورة" يكشف أهمية استضافة مصر لمؤتمر"إفريقيا 2018" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور حسين أبو العطا، رئيس حزب مصر الثورة، إن استضافة مصر لمؤتمر "الكوميسا" الاقتصادي الإفريقي يعني الكثير في آفاق التعاون الإفريقي-الإفريقي والمصري -الإفريقي، حيث تستضيف مصر مؤتمر التنمية والاستثمار في إفريقيا تحت مسمى "إفريقيا ٢٠١٨" مما يؤكد على مدى اهتمام مصر وجديتها في التكامل مع الدول الإفريقية وتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة والعوائد من التكامل بين الدول الإفريقية بعضها البعض.

وأضاف "أبو العطا"، في بيان أصدره اليوم الخميس، أن استضافة مصر لمنتدى "إفريقيا 2018" خلال الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر الجاري بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات والوزراء من مختلف الدول الإفريقية يأتي بهدف تحفيز الاستثمار في القارة الإفريقية، وذلك في إطار التعاون المشترك للدول الإفريقية في تنفيذ رؤية 2063.

وأشار إلى أن المؤتمر يأتي في توقيت مهم لمصر بشكل خاص وإفريقيا بشكل عام، وذلك في إطار التوجه الاستراتيجي نحو تقوية الروابط بين مصر وإفريقيا.