مصر | السيطرة على حريق شقة سكنية بأبو النمرس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السيطرة على حريق شقة سكنية بأبو النمرس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة، على حريق اندلع بشقة سكنية بمنطقة أبو النمرس، إثر انفجار اسطوانة بوتاجاز، وتبين وجود خسائر بشرية إثر الحريق، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

تلقى اللواء هشام صادق مدير الحماية المدنية بالجيزة، بلاغا باندلاع النيران بشقة سكنية بمركز أبو النمرس، وعلى الفور تم الدفع بقوات الحماية المدنية وصحبتهم سيارات الإطفاء، وتم السيطرة على الحريق، وتبين نشوبه إثر انفجار اسطوانة بوتاجاز.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مدير أمن الجيزة.