مصر | مصرع شابين صعقًا بالكهرباء أثناء سقوط الأمطار في الجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصرع شابين صعقًا بالكهرباء أثناء سقوط الأمطار في الجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقي شابان مصرعهما صعقًا بالكهرباء، نتيجة ملامستهما عمود إنارة، إثر سقوط الأمطار بمركز أبو النمرس، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مدير أمن الجيزة بالواقعة.

كان تلقى الرائد هاني عماد رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس بلاغًا بمصرع شابين صعقًا بالكهرباء، إثر ملامستهما أحد أعمدة الإنارة بدائرة المركز.

وانتقلت قوة أمنية برئاسة المقدم حسام بكير وكيل فرقة جنوب الجيزة، وبالمعاينة والفحص تبين أنه أثناء مرور شابين بجوار عمود إنارة، تعرض أحدهما لصعق كهربائي، ولدى محاولة صديقه إنقاذه لقي مصرعه هو الأخر صعقًا بالكهرباء، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.