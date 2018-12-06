مصر | 4 أبريل.. الحكم على متهمة بترويج عملة ورقية مقلدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 4 أبريل.. الحكم على متهمة بترويج عملة ورقية مقلدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حجزت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي اليوم، محاكمة وفاء محمد مرسي لجلسة ٤ أبريل للحكم. وأسندت النيابة العامة إلى المتهمة وفاء تهمة حيازة عملة ورقية مقلدة بقصد للترويج مع علمها بأمر تقليدها. ووجهت لها النيابة تهمة الشروع في ترويح العملة الورقية المضبوطة، وتم إيقافها إثر بسبب لا دخل لإرادتها فيه وهو عدم قبول العملة، وتم ضبطها والجريمة متلبسة بها.

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