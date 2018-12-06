مصر | زحام مروري في الدقي بسبب تصادم سيارة بشجرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زحام مروري في الدقي بسبب تصادم سيارة بشجرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسفر اصطدام سيارة ملاكي بشجرة، في شارع مصدق، بالدقي، مساء اليوم، عن ظهور كثافات مرورية.

وأثناء مرور سيارة ملاكي يقودها شاب بشارع مصدق، اختلت عجلة القيادة، من يده، فاصطدم بشجرة على جانب الطريق، وأسفر الحادث عن إصابة الشاب بحالة إغماء.

وقال أحد شهود العيان وكان بصحبة السائق غن الشاب اصطدم بالسيارة بعد دخولة في غفوة نوم، وجار إبلاغ شرطة النجدة بالواقعة.