شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة.. سهرة مشتركة بين التليفزيون المصري والكويتي على الهواء مباشرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال سعود الخالدي وكيل وزارة الإعلام الكويتية المساعد لقطاع التلفزيون إن تلفزيون دولة الكويت سيقوم، مساء اليوم الخميس، ببث سهرة تلفزيونية بالاشتراك مع التلفزيون المصري تبدأ في الساعة العاشرة على القناة الأولى وقناة العربي في الكويت والقناة الأولي والفضائية المصرية، يشارك فيها عدد من الشخصيات الإعلامية والثقافية من كلا البلدين ما يمثل إطلالة كويتية على المشاهد المصري.

وأكد الخالدي، في تصريحات صحفية، على أهمية تفعيل مذكرات التفاهم والبروتوكولات الإعلامية التي وقعتها دولة الكويت مع الدول الشقيقة والصديقة، من أجل تبادل الخبرات وتطوير المهارات الاعلامية، بما يعود على المشاهد العربي بالفائدة الثقافية والمعلوماتية.

وأضاف الخالدي أن تلك السهرة التلفزيونية المشتركة تأتي انطلاقا من البروتوكول الإعلامي الموقع مع التلفزيون المصري، إلى جانب أنها تمثل تسويقا متبادلا للمنتج الإعلامي في كلا البلدين الشقيقين، مؤكدا في ذات الوقت أن السهرة المشتركة الليلة لتعزيز وتوثيق العلاقات الإعلامية والتلفزيونية بين تلفزيون دولة الكويت والتلفزيون المصري .

واختتم وكيل وزارة الاعلام المساعد لقطاع التلفزيون سعود الخالدي تصريحاته بالتأكيد على أن الإعلام العربي بحاجة الآن اكثر من أي وقت مضى لترسيخ مجالات التعاون، خاصة في المجال التلفزيوني من أجل الارتقاء بالرسالة التلفزيونية العربية مضمونا وشكلاً في مواجهة ما يستهدف المواطن العربي وقيمه من نماذج إعلامية بعيدة عن عاداتنا وتقاليدنا وأسس وقواعد إسلامنا الحنيف.