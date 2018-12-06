شكرا لقرائتكم خبر عن «مصر للطيران» تطرح تخفيضات على تذاكر السفر إلى اليونان وأبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طرحت شركة مصر للطيران عددا من العروض الترويجية لعملائها لوجهات مختلفة حول العالم بما يلاقي رغباتهم، حيث تقدم الشركة تخفيض 45% للمسافرين على رحلاتها إلى أثينا باليونان على الدرجة السياحية، و20% تخفيض على درجة رجال الأعمال، ويمكن للعملاء الحجز وشراء التذاكر من الآن وحتى 31 ديسمبرالجاري والاستمتاع بتجربة السفر حتى 14 فبراير 2019.

ومن ناحية أخرى، طرحت الشركة أسعارا تنافسية على رحلاتها من مطار القاهرة الدولي إلى مطار أبوظبي بأسعار تبدأ بــ3381 جنيه للذهاب فقط في حال حجز التذاكر من الآن وحتى 15 ديسمبر الجاري ويمكن للعملاء السفر حتى 31 مارس 2019.

يذكر أن شركة مصر للطيران تسير 7 رحلات أسبوعياً إلى أثينا و14 رحلة أسبوعياً إلى أبوظبي.