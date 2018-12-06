شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يستقبل بائعة تعدى عليها موظف بطوخ: «حقك لن يضيع» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في لفتة إنسانية، استقبل الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق، محافظ القليوبية، بمكتبه بديوان عام المحافظة، سعاد حسن متولي، بائعة البرسيم التي تم التعدى عليها بالضرب من قبل أحد موظفي الوحدة المحلية بطوخ أثناء قيامها ببيع برسيم للإنفاق على أسرتها، في حضور محمد خيري، رئيس مدينة طوخ.

وقرر المحافظ على الفور توفير كشك لها شاملا البضاعة، ووجه بتوفير معاش تكافل وكرامة لنجلتها، مؤكدا لها أن «حقها لن يضيع ولن يقبل بأي تجاوز»، مشددا على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة ضد هذا الموظف.