شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقية تعاون بين وزارة الزراعة ونظيرتها السعودية في مجال الخدمات البيطرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقعت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، الدكتور حمد بن عبد العزيز البطشان وكيل الوزارة للثروة الحيوانية بوزارة الزراعة السعودية، على اتفاقية التعاون فى مجال الخدمات البيطرية، وذلك في قطاعات العيادات والوحدات ومختبرات التشخيص والمحاجر البيطرية والاستشارات والدعم الفنى من المراكز البحثية والدورات التدريبية للأطباء والمساعدين البيطريين وابتعاث الأطباء البيطريين السعوديين لجمهورية مصر العربية للدراسات العليا.

حضر مراسم التوقيع الذي عقد بمقر وزارة الزراعة الدكتور عبد الحكيم محمود محمد على رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وممثلى وزارة الزراعة السعودية والمصرية.

ما تم الاتفاق علي توفير 300 فرصة عمل للأطباء البيطريين المصريين للعمل بالمملكة العربية السعودية.