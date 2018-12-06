شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يقدم واجب العزاء لأسرة موظف: «توفي في حادث تصادم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدم اللواء أركان حرب سعيد عباس محافظ المنوفية، الخميس، واجب العزاء لأسرة معاون خدمات بالوحدة المحلية بالمصيلحة بشبين الكوم، والذي لقي مصرعه أثناء الخدمة في حادث تصادم سيارة، الثلاثاء الماضي.

التقى المحافظ بأسرة العامل المتوفى بقرية ميت خلف، وقدم لهم واجب العزاء، معرباً لهم عن خالص حزنه وتعازيه داعياً المولى عز وجل أن يتغمده في واسع رحمته وأن يلهمهم الصبر والسلوان، موجهًا بصرف إعانة مالية عاجلة لأسرة المتوفى.