شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة» تُسلّم أهالي «المراشدة» عقود تخصيص الأراضي: 2.5 فدان لكل أسرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الوزارة قامت بتنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لأهالي المراشدة بمعدل 2.5 فدان لكل أسرة بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ومحافظة قنا حيث تم تحديد 978 أسرة تنطبق عليهم الشروط.

وأضاف «أبوستيت» في تصريحات صحفية، الخميس، أنه تم التنسيق أيضًا مع وزارة الموارد المائية والري لسرعة تنفيذ أعمال التأهيل لعدد 3 محطات رفع والترعة الرئيسية وفروعها، مشيراً إلى انه تم عمل الدراسة اللازمة للتربة (تصنيف التربة) ودراسة المخزون الجوفي بالمنطقة والآبار المنفذة بمعرفة الهيئة الهندسية في المنطقة المجاورة للأراضي المقترح تخصيصها للمبادرة (ري جوفي).

وأوضح الوزير أنه تم إجراء قرعة علانية لاختيار المستفيدين وذلك بحضور اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا واللواء محمد حلمى المدير التنفيذي لهيئة التعمير والتنمية الزراعية وأيضا حضور مندوب هيئة الرقابة الإدارية والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة، مشيرًا إلى أن هيئة التعمير قامت بتسليم المستفيدين خطابات التخصيص بعد سداد مقدم الثمن وهو 15% من قيمة الأرض والباقي 85% يتم سدادها على 6 سنوات وبالتعاون والتنسيق مع محافظة قنا تم تسليم الأرض للمستفيدين حتى يتحقق حلمهم في الحصول على الأرض التي وعدهم بها رئيس الجمهورية.