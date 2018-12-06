شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف 3 أطباء بعد وفاة سيدة داخل مستشفى منيا القمح بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قررت مديرية الشؤون الصحية بالشرقية بإشراف الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل الوزارة، الخميس، إيقاف 3 أطباء عن العمل لمدة ثلاثة أشهر لحين انتهاء التحقيقات بعد وفاة سيدة تجري عملية ولادة داخل المستشفى. كان الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة رافقه الدكتور إياد درويش مدير إدارة المستشفيات قاما بالتوجه لمستشفي منيا القمح المركزي وفتح تحقيق بالمستشفي والتحفظ على الملف الطبي وذلك لوفاة سيدة بالمستشفي . وتبين من التحقيقات الأولية عدم تواجد الأخصائي والطبيب المقيم ووجود طبيب مقيم أخر غير مقيد بالنوبتجية، وتم إعداد مذكرة بالواقعة والعرض على الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية وتم إيقاف 3 أطباء ثلاثة أشهر لحين انتهاء التحقيقات وإحالة الواقعة للنيابة العامة.

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