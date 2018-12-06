شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات ملكة جمال العالم للسياحة في الغردقة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنطلق، مساء الخميس، بأحد المنتجعات السياحية بالغردقة منافسات ملكة جمال العالم للسياحة رقم ٢٥ بمشاركة ٤٠ متسابقة من مختلف دول العالم وذلك بهدف دعم وتنشيط السياحة بالبحر الأحمر وذلك بمنتجع مراكي في الفترة من 6 إلى 15 ديسمبر الجاري.

وقالت حبيبة الشاعر، منسق عام المسابقة، إن هذه المسابقة تعد أحد أهم المسابقات العالمية، حيث يتنافس بها نحو ٤٠ متسابقة من مختلف بلاد العالم لما لها من قاعدة جماهيرية عريضة في انتظار اختيار ملكة هذا العام ٢٠١٨.

وأضافت «الشاعر» أن استضافة هذه المسابقة استكمالا لجهود دعم السياحة الوافدة لمدينة الغردقة لكونها أحد أهم مدن السياحة الشاطئية في العالم.

وأعلنت الشركة المنظمة للمسابقة أن اختيارها لمنتجع إقامة المسابقة وإقامة المشاركات، حيث يتمتع بأطول شاطئ رملي على البحر الأحمر لأكثر من 2 كيلومتر لإعطاء تجربة غير مسبوقة في تنظيم فعاليات المسابقة وما تحتويه من عروض رياضية وأزياء.

ومن جهته، أكد سيد الجابري، الخبير السياحي، أن المسابقة تشمل عدة جولات سياحية للمشاركات بينها رحلات بحرية وغطس وجولة السيتي تورز للتعرف على المعالم السياحية بالغردقة.

وأضاف الجابري أن أهمية المسابقة تكمن في المردود الإعلامي في التسويق للمقصد السياحى المصرى عالميا حيث تشارك العديد من القنوات الفضائية والمواقع الأجنبية في تغطية المسابقة، وتشمل المسابقة تنظيم رحلات سياحية بحرية وغطس ورحلات سفاري وعروض أزياء ومسابقة ثقافية.