شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. أكاديمية الشرطة تستقبل الطلاب الجدد الملتحقين حديثا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بالموسيقى العسكرية، استقبلت أكاديمية الشرطة الطلاب الجدد المقبولين في كلية الشرطة، فيما حرص أهالي الطلاب على التواجد برفقتهم أثناء دخولهم الأكاديمية.

وبفرحة عارمة ودع الأهالي أبناءهم الذين انضموا حديثاً للعيون الساهرة، وحرص عدد من القيادات الأمنية على استقبال الطلاب الجدد.

وكان اللواء محمود توفيق وزير الداخلية قد اعتمد نتيجة القبول للطلاب الجدد، ليبدأ الطلاب الدراسة في الأكاديمية .



استقبال الطلاب الجدد



القيادات الأمنية تستقبل الطلاب الجدد