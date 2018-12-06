فيديو| كلية الشرطة تستقبل طلابها الجدد وسط فرحة أسرهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:

استقبلت كلية الشرطة، اليوم الخميس، دفعة جديدة من الطلبة بعد قبولهم واجتيازهم الاختبارات المقررة.

وودع أسر الطلبة الجدد أبنائهم على أبواب كلية الشرطة، وسط فرحة ودعوات بالتوفيق.

ونشرت وزارة الداخلية فيديو يرصد فرحة الأهالي بدخول أبناءهم الكلية في اليوم الأول.