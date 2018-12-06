شكرا لقرائتكم خبر عن إيرباص ACH145 تشارك لأول مرة بمعرض الشرق الأوسط لطيران رجال الأعمال.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة إيرباص لصناعة الطائرات، فى بيان لها اليوم الخميس، أن إيرباص للطائرات المروحية لرجال الأعمال، سوف تشارك للمرة الأولى فى معرض الشرق الأوسط لطيران رجال الأعمال الذى تستضيفه دبى بين 10 وحتى 12 من ديسمبر الجارى.

وستعرض إيرباص للطائرات المروحية لرجال الأعمال فى جناحها الكائن فى شاليه A15 نموذج لمقصورة طائرة ACH145 المجهزة من الداخل بلمسات من قبل مرسيدس-بينز ستايل، وهى من ضمن مجموعة من التصاميم الداخلية التى تقدمها إيرباص للطائرات المروحية لرجال الأعمال بالتعاون مع علامات تجارية وبتصميم تحت مسمى إصدارات ACH.

ويشمل النموذج التصاميم الأنيقة المستوحاة من مقصورات السيارات الفاخرة لصانع السيارات التى تتوافق مع مزايا الطائرة المروحية المتوسطة الحجم والمزودة بمحرك ثنائى.

وحرصت مرسيدس-بينز ستايل على إضفاء الأناقة العريقة الكلاسيكية لتنسجم مع الحجم المثالى والأداء النوعى لطائرة ACH145، لتقدم تجربة هى الأفضل من نوعها لسفر رجال الأعمال والسفر الخاص. كما زودت المقصورة بنطاق من الخيارات فائقة الجودة واللمسات الخلابة مما يتيح للزبائن إمكانية ترتيب طائرتهم وفقاً لما يوافق احتياجاتهم وذوقهم الخاص.

وقال فريدريك ليموس، رئيس إيرباص للطائرات المروحية لرجال الأعمال: "حرصنا من خلال مشاركتنا الأولى فى معرض الشرق الأوسط لطيران رجال الأعمال على أن نعرف زبائننا على المميزات التى تجعلنا فى مرتبة فريدة فى عالم طيران رجال الأعمال والطيران الخاص. من دون شك فإن مقصورة طائرة ACH145 المجهزة بالتعاون مع مرسيدس-بينز ستايل، وهى جزء من إصدارات ACH، تعكس معايير الجودة التى نلتزم بها".

ايرباص ايرباص

مقصورة إيرباص مقصورة إيرباص