شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365 يشكر موقع "فالصو" على التعاون.. ويجدد تأكيده على تحرى الدقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشكر الخليج 365، التعاون الذى أبداه موقع "فالصو" للتنبيه على بعض المعلومات الخاطئة التى وردت فى خبر "محضر بقسم السيدة: الفياجرا النسائية تتسبب فى وفاة امرأة بعد ممارسة الرذيلة"، وهو ما اتضح لنا بعدها أنه يحوى على بعض التفاصيل المضللة.

ويؤكد الخليج 365 لقرائه حرصه الدائم على تدقيق المعلومات من مصادرها، الأمر الذى يأتى من منطلق التزامه المهنى الحازم بمعايير الدقة والمصداقية من أجل تقديم خدمة صحفية عالية الجودة للقارئ الذى هو مصدر النجاح الأول لأى وسيلة إعلامية.