شكرا لقرائتكم خبر عن موجز6.. الحكومة توافق على مشروع قانون الجمارك من حيث المبدأ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع ”الخليج 365” عددا من الأخبار والموضوعات المهمة خلال الساعات الماضية، على رأسها، الحكومة توافق على مشروع قانون الجمارك من حيث المبدأ.

وافق مجلس الوزراء ـ من حيث المبدأ ـ على مشروع قانون الجمارك، مع مراعاة الملاحظات الأخيرة التي أبداها عدد من الوزارات من خلال مجموعة محددة.

بعد أكثر من عامين على وقوعها، أحال المستشار نبيل صادق النائب العام المتهم بواقعة اختطاف طائرة مصر للطيران للجنايات للمحاكمة بعد تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا والتى خلصت بتوجيه عدة اتهامات لـ"سيف الدين مصطفى محمد"، منها الإضرار بالدولة وإضعاف هيبتها.

تزامنا مع حالة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عدد من النصائح للمواطنين لاتباعها خلال الـ 72 ساعة المقبلة فترة حالة عدم الاستقرار.

أعلنت فرنسا، اليوم الخميس نشر 65 ألف عنصر أمن فى أنحاء البلاد بحلول السبت تحسبا لموجة احتجاجات جديدة، حسبما ذكرت شبكة سكاى نيوز.

سلم عصام سراج، مدير إدارة التعاقدات بالمقاصة، إدارة الأهلى الاستغناء الخاص بمحمود وحيد ظهير أيسر الفريق الفيومى، بعد توقيع الطرفين على عقد بيع اللاعب، كما تسلم سراج شيكات الصفقة التى تصل قيمتمها لـ15 مليون جنيه.

أكد الدكتور أحمد بالهول الفلاسى، وزير الدولة لشؤون التعليم العالى والمهارات بالإمارات العربية المتحدة، على عمق العلاقات بين الإمارات ومصر، واصفا إياها بأنها علاقة وثيقة وقوية وتمتد لعقود، مشيرا إلى ان معظم المعلمين داخل الإمارات هم من مصر.

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم "ماركوس شيفر"، عضو مجلس إدارة ورئيس قطاع الإنتاج بشركة "مرسيدس بنز" الألمانية لصناعة السيارات، وذلك بحضور المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة.

ينشر ”الخليج 365” عددا من الصور للتصور النهائى لمتحف نجيب محفوظ "تكية أبو الدهب" المقرر افتتاحه خلال شهر مارس 2019 حسبما أعلنت وزارة الثقافة.

تزامنا مع حالة عدم استقرار الطقس التى تضرب البلاد وفق توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية ، ينشر ”الخليج 365” توقعات حالة الطقس غدا الجمعة نهاية موجة عدم الاستقرار.

قال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، إن الجيش والشرطة هما صمام الأمان فى مصر، مبينا أن جنود مصر خير أجناد الأرض، كما ثبت ذلك فى حديث النبى صلى الله عليه وسلم.

جهزت إدارة استاد برج العرب الملعب فى أفضل صوره لاستقبال مباراة الزمالك والمصرى، رغم موجة الأمطار فى تشهدها البلاد، وبذلت إدارة الاستاد مجهودات كبيرة ليكون الاستاد جاهزا لاستقبال المواجهة المرتقبة.

أعلنت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، ضمن فعاليات "قمة المعرفة 2018"، خلال ختام فعالياتها، عن التحضير لإطلاق أول اتحاد عربى للمكتبات الرقمية، بمشاركة كل من مصر والإمارات والسعودية، بهدف إتاحة الخدمات المعلوماتية لخدمة الطلاب والباحثين وإتاحة المصادر المعلوماتية، حيث يضم الاتحاد مكتبة دبى الرقمية، والمكتبة الرقمية السعودية، وبنك المعرفة المصرى.

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم "تشاك روبنز"، الرئيس التنفيذي لشركة "سيسكو سيستمز" الأمريكية الرائدة في مجال تصنيع معدات الربط الشبكي، وذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

نشر الموقع الرسمى لوزارة الدفاع، فيديو يرصد وقائع معرض إيديكس على مدار ٣ أيام متواصلة، والذى اختتمت فعالياته مساء أمس الأربعاء، بالمركز الدولى للمعارض بالتجمع الخامس.

أصدرت مجلة فوربس "forbes"، قائمتها للنساء الأكثر نفوذا لعام 2018، والتى تصدرتها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بين 100 امرأة هن الأكثر نفوذا على مدار العام الماضى، فيما جاءت فى المرتبة الثانية رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى، تليها فى المرتبة الثالثة رئيسة صندوق النقد الدولى كريستين لاجارد.

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن سوق العمل سوف يشهد خلال الأعوام القادمة اختفاء 35% من الوظائف الموجودة حاليا نتيجة لتطور العلم والاعتماد على الطرق والبدائل الحديثة التى وفرتها التكنولوجيا من خلال الاعتماد على العلم والمهارات والابتكار.



أعربت وزارة الخارجية – فى بيان صادر عنها – عن استهجانها وإدانتها الشديدة لما تضمنه البيان الصحفي الصادر عن المقررة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان المعنية بالحق فى السكن اللائق من وقائع مزيفة ومختلقة وادعاءات واهية لا أساس لها على الإطلاق حول سياسات الدولة في مجال الإسكان.

استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع الحكومة اليوم، بتهنئة الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء الدكتور محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، على نجاح تنظيم المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية "ايديكس 2018" الذي استضافته مصر لأول مرة، وافتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي الأحد الماضي.